Наша миссия — комплексная помощь детям в развитии речи, познавательных процессов и подготовке к школьному обучению с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Мы предлагаем:
- Индивидуальные занятия для детей от 2 лет со специалистами:
- Логопед (постановка звуков, развитие речи)
- Логопед-дефектолог (работа с ЗПР, ЗРР, алалией, дизартрией)
- Нейропсихолог (развитие памяти, внимания, мышления, коррекция поведенческих трудностей)
- Занятия в малых группах:
- «Раннее развитие вместе с мамой» (для малышей от 1 года до 3 лет)
- «Подготовка к школе» (для детей 5-7 лет)
Наш центр оснащен современными методиками и материалами, а команду составляют только опытные и чуткие специалисты, которые найдут подход к любому ребенку.
Мы поможем, если ваш ребенок:
- Мало или неразборчиво говорит для своего возраста
- Не выговаривает определенные звуки
- Испытывает трудности с концентрацией внимания
- Готовится к поступлению в школу
Записаться на первичную консультацию и задать вопросы можно по телефону 8-495-241-12-89 или в телеграм @ligadetei
www.речь.дети
Ждем вас в нашем центре! Давайте расти и развиваться вместе!
