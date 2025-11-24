В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. 24.11.2025 Реклама ФСРСУМСО ИНН: 9703173927 erid:2VtzqwWCwcD

Наша миссия — комплексная помощь детям в развитии речи, познавательных процессов и подготовке к школьному обучению с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Мы предлагаем:

  • Индивидуальные занятия для детей от 2 лет со специалистами:
  • Логопед (постановка звуков, развитие речи)
  • Логопед-дефектолог (работа с ЗПР, ЗРР, алалией, дизартрией)
  • Нейропсихолог (развитие памяти, внимания, мышления, коррекция поведенческих трудностей)
  • Занятия в малых группах:
  • «Раннее развитие вместе с мамой» (для малышей от 1 года до 3 лет)
  • «Подготовка к школе» (для детей 5-7 лет)

Наш центр оснащен современными методиками и материалами, а команду составляют только опытные и чуткие специалисты, которые найдут подход к любому ребенку.

Мы поможем, если ваш ребенок:

  • Мало или неразборчиво говорит для своего возраста
  • Не выговаривает определенные звуки
  • Испытывает трудности с концентрацией внимания
  • Готовится к поступлению в школу

Записаться на первичную консультацию и задать вопросы можно по телефону 8-495-241-12-89 или в телеграм @ligadetei

www.речь.дети

Ждем вас в нашем центре! Давайте расти и развиваться вместе!

