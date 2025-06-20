Йога Дом уже 3 года работает в корпусе 354а. Новое уютное пространство открылось в новом городе по адресу Георгиевский проспект 1936 Здесь проводятся занятия более, чем по 10 направлениям йоги для начинающих и опытных практиков, а также проходят семинары и тематические мастер-классы.

В центре работают только сертифицированные преподаватели с современным подходом к йоге и оздоровлению тела.



Среди направлений в центре: хатха йога, виньяса флоу йога, здоровая спина, аэройога, йога для детей, инь-йога, релакс йога, интервальная йога и МФР, функцияональная йога, специальная программа йоги для беременных и только что родивших мамочек.

В центре есть все необходимое для занятий: качественное немецкое оборудование, душ, просторные и уютные раздевалки для мужчин и женщин, эстетичный дизайн пространства, а администраторы заботливо заваривают чай и угощают им после занятия в зоне отдыха.

С каждым годом мужчин становится больше, так как сама йога — изначально мужская практика и позволяет развить мужскую силу, гибкость, выносливость и поддерживать здоровье тела.

Для тех, кто никогда не занимался йогой и хочет попробовать есть специализированный вводный курс из 3-х занятий. На курсе вам расскажут о направлениях йоги, чем они отличаются, как травмобезопасно выполнять позы йоги и помогут освоить базовые упражнения и дыхательные техники. Мягко и заботливо погрузят в мир йоги с точки зрения науки и философии.