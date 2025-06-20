Йога Дом уже 3 года работает в корпусе 354а. Новое уютное пространство открылось в новом городе по адресу Георгиевский проспект 1936 Здесь проводятся занятия более, чем по 10 направлениям йоги для начинающих и опытных практиков, а также проходят семинары и тематические мастер-классы.
В центре работают только сертифицированные преподаватели с современным подходом к йоге и оздоровлению тела.
Среди направлений в центре: хатха йога, виньяса флоу йога, здоровая спина, аэройога, йога для детей, инь-йога, релакс йога, интервальная йога и МФР, функцияональная йога, специальная программа йоги для беременных и только что родивших мамочек.
В центре есть все необходимое для занятий: качественное немецкое оборудование, душ, просторные и уютные раздевалки для мужчин и женщин, эстетичный дизайн пространства, а администраторы заботливо заваривают чай и угощают им после занятия в зоне отдыха.
С каждым годом мужчин становится больше, так как сама йога — изначально мужская практика и позволяет развить мужскую силу, гибкость, выносливость и поддерживать здоровье тела.
Для тех, кто никогда не занимался йогой и хочет попробовать есть специализированный вводный курс из 3-х занятий. На курсе вам расскажут о направлениях йоги, чем они отличаются, как травмобезопасно выполнять позы йоги и помогут освоить базовые упражнения и дыхательные техники. Мягко и заботливо погрузят в мир йоги с точки зрения науки и философии.
Главная ценность в центре — развитие физического и ментального здоровья, а так же положительный пример для детей. Летом открывается специальная группа для подростков с психологическими занятиями и играми для ребят и физическими занятиями балансами и стойками на руках. Миссия Йога Дома — научить детей и подростков базовым понятиям: личные границы, умение сказать «нет», эмпатии и развитию эмоционального интеллекта, а также привить привычку бережно относиться к своему здоровью и заботиться о нем.
Кстати, Йога дом — единственное место в Зеленограде, где проходят сертифицированные занятия функциональной йогой «Йога. Культура движения», а так же есть занятия для снятия физического и психологического напряжения «йога ментального здоровья».
Специально для беременных разработаны занятия по современной методологии для поддержания здоровья будущих мам и последующего восстановления. Такие занятия ведут йогатерапевты со специализированной подготовкой.
А еще летом в центре открывается психологический кабинет, где будут вести прием сертифицированные психологи с высшим психологическим образованием. Группы психологической разгрузки и уже идут занятия по снижению уровня тревожности на основе йоги и психологических методов.
Кстати, вы уже были в Парке Победы на воскресных занятиях йогой? Третий год подряд Йога Дом организует бесплатные летние занятия йогой по воскресеньям в 9 для жителей нашего города.
Йога Дом ждет на занятия всех, кто осознанно подходит к собственному здоровью и ментальному состоянию.
Пробное занятие стоит 600 рублей и скидка на первый абонемент. А абонементы есть даже один для всей семьи.
Приходите и получите удовольствие от эстетики и профессионализма в йоге. До встречи на ковриках!
- терапевтические (здоровая спина, женская, релакс-йога)
- начальный уровень, где подробно объясняют каждую позу и темп невысокий
- продолжающий уровень для более опытных практиков
- открытый уровень — который подойдет людям с любой физической подготовкой.
Зеленоград, 354а
Зеленоград, Георгиевский проспект 1936