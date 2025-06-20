В Зеленограде открылся настоящий центр йоги 20.06.2025 Реклама ИП Булатова М.Ф. ИНН 165506998626 erid:2Vtzqx3Q5Pk

Йога Дом уже 3 года работает в корпусе 354а. Новое уютное пространство открылось в новом городе по адресу Георгиевский проспект 1936 Здесь проводятся занятия более, чем по 10 направлениям йоги для начинающих и опытных практиков, а также проходят семинары и тематические мастер-классы.

В центре работают только сертифицированные преподаватели с современным подходом к йоге и оздоровлению тела.

Среди направлений в центре: хатха йога, виньяса флоу йога, здоровая спина, аэройога, йога для детей, инь-йога, релакс йога, интервальная йога и МФР, функцияональная йога, специальная программа йоги для беременных и только что родивших мамочек.

В центре есть все необходимое для занятий: качественное немецкое оборудование, душ, просторные и уютные раздевалки для мужчин и женщин, эстетичный дизайн пространства, а администраторы заботливо заваривают чай и угощают им после занятия в зоне отдыха.

С каждым годом мужчин становится больше, так как сама йога — изначально мужская практика и позволяет развить мужскую силу, гибкость, выносливость и поддерживать здоровье тела.

Для тех, кто никогда не занимался йогой и хочет попробовать есть специализированный вводный курс из 3-х занятий. На курсе вам расскажут о направлениях йоги, чем они отличаются, как травмобезопасно выполнять позы йоги и помогут освоить базовые упражнения и дыхательные техники. Мягко и заботливо погрузят в мир йоги с точки зрения науки и философии.

Главная ценность в центре — развитие физического и ментального здоровья, а так же положительный пример для детей. Летом открывается специальная группа для подростков с психологическими занятиями и играми для ребят и физическими занятиями балансами и стойками на руках. Миссия Йога Дома — научить детей и подростков базовым понятиям: личные границы, умение сказать «нет», эмпатии и развитию эмоционального интеллекта, а также привить привычку бережно относиться к своему здоровью и заботиться о нем.

Кстати, Йога дом — единственное место в Зеленограде, где проходят сертифицированные занятия функциональной йогой «Йога. Культура движения», а так же есть занятия для снятия физического и психологического напряжения «йога ментального здоровья».

Специально для беременных разработаны занятия по современной методологии для поддержания здоровья будущих мам и последующего восстановления. Такие занятия ведут йогатерапевты со специализированной подготовкой.

А еще летом в центре открывается психологический кабинет, где будут вести прием сертифицированные психологи с высшим психологическим образованием. Группы психологической разгрузки и уже идут занятия по снижению уровня тревожности на основе йоги и психологических методов.

Кстати, вы уже были в Парке Победы на воскресных занятиях йогой? Третий год подряд Йога Дом организует бесплатные летние занятия йогой по воскресеньям в 9 для жителей нашего города.

Йога Дом ждет на занятия всех, кто осознанно подходит к собственному здоровью и ментальному состоянию.

Пробное занятие стоит 600 рублей и скидка на первый абонемент. А абонементы есть даже один для всей семьи.

Приходите и получите удовольствие от эстетики и профессионализма в йоге. До встречи на ковриках!

Занятия проходят в мини-группах с индивидуальным объяснением и разделены по уровням.

  • терапевтические (здоровая спина, женская, релакс-йога)
  • начальный уровень, где подробно объясняют каждую позу и темп невысокий
  • продолжающий уровень для более опытных практиков
  • открытый уровень — который подойдет людям с любой физической подготовкой.

Зеленоград, 354а

Зеленоград, Георгиевский проспект 1936

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