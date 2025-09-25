24 сентября в Зеленограде состоялось открытие бутика фруктов «Фрутопия», расположенного по адресу: площадь Юности, 4.
Бутик предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, включая экзотику, поставляемую прямиком с вьетнамских грядок.
Основная идея бутика отражена в его девизе: «Не отказывай себе в возможности насладиться вкуснейшим!».
В «Фрутопии» планируется регулярное проведение конкурсов и акций совместно с партнёрами. Организаторы отмечают, что их цель — не только предоставить покупателям качественные продукты, но и создать атмосферу праздника и новых впечатлений.
Адрес бутика фруктов «Фрутопия»: площадь Юности, 4
Второй бутик фруктов работает по адресу: Андреевка, улица Жилинская 2/1а
Телеграм: t.me/butikfruktov
Вконтакте: vk.com/butikfruktkov