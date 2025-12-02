Здесь готовят свежий кофе, авторские сезонные напитки и десерты, которые удобно взять с собой по дороге на работу, учёбу или прогулку.
Бариста уделяют внимание каждому напитку и регулярно обновляют меню, добавляя новые вкусы — всегда есть повод заглянуть снова.
Формат идеально подойдёт тем, кто ценит скорость, вкус и качественный подход.
Телеграм-канал: https://t.me/BonBonCoffeee
Адрес: Зеленоград, к1550, ТЦ «Грин» — кликните, чтобы открыть Яндекс.карты
