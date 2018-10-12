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Как в магазинах, так и по телефону 24/7 в OLDI.RU покупатель всегда получит профессиональную консультацию по любому товару из ассортимента более 30 000 наименований электроники и бытовой техники, дополнительные сертифицированные услуги и возможность приобрести товар в кредит или рассрочку по привлекательной цене.