Компания OLDI — известный российских ритейлер, успешно развивающийся на рынке электроники и компьютерной техники уже 26 лет. OLDI.RU — популярный интернет-магазин с собственным распределительным складом и логистикой в Подмосковье, более 20 фирменных магазинов и магазинов формата OLDI-Express в Москве и Санкт-Петербурге, партнерская сеть из более чем 5000 пунктов выдачи заказов по всей России.
Как в магазинах, так и по телефону 24/7 в OLDI.RU покупатель всегда получит профессиональную консультацию по любому товару из ассортимента более 30 000 наименований электроники и бытовой техники, дополнительные сертифицированные услуги и возможность приобрести товар в кредит или рассрочку по привлекательной цене.
Новый магазин OLDI Express в Зеленограде развивает модель «быстрого магазина», где можно ознакомиться с полным ассортиментом OLDI.RU и магазина OLDI Express через терминал, сделать заказ товара которого нет в наличии на складе в Зеленограде с доставкой домой или в магазин, и выбрать необходимый товар на витринах магазина.
Приглашаем в новый магазин OLDI.RU и дарим в честь открытия скидку 500 рублей на заказы от 5000 рублей по промокоду MYZEL до 21 октября!
Время работы:
Понедельник-суббота с 10:00 до 22:00
Воскресенье с 10:00 до 20:00
Телефон: 8(495)221-11-11
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, дом 2 строение 1, обойти серое здание на площади, вывеска «OLDI магазин электроники». Добро пожаловать в магазин.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.