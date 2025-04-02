Часы работы: понедельник-воскресенье с 11.00-20.00

Вход со стороны садика



Записываться не надо, приходите в удобное для вас время!



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