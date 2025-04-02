В Зеленограде, корпус 2033 открылась гончарная мастерская «Зеленый кот». Основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику. 02.04.2025 Peклама ИП Биц Т.В. ИHH:744915988250 еrid:2VtzqxNgqw7

В мастерской ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство!

Стоимость

  • керамическое искусство — дети 500 рублей/час, взрослые 600 рублей/час.
  • мозаика — дети 500 рублей/час, взрослые 600 рублей/час.

В стоимость входят все материалы

Часы работы: понедельник-воскресенье с 11.00-20.00
Вход со стороны садика

Записываться не надо, приходите в удобное для вас время!


А ещё вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким. Или подарочные сертификаты.


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Остались вопросы? Звоните +79256127182, Татьяна

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