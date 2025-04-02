В мастерской ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство!
Стоимость
- керамическое искусство — дети 500 рублей/час, взрослые 600 рублей/час.
- мозаика — дети 500 рублей/час, взрослые 600 рублей/час.
В стоимость входят все материалы
Часы работы: понедельник-воскресенье с 11.00-20.00
Вход со стороны садика
Записываться не надо, приходите в удобное для вас время!
А ещё вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким. Или подарочные сертификаты.
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