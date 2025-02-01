Боитесь травмировать ребёнка спортом, но хотите, чтобы он был развит физически и эмоционально?

Рядом с вами находится студия танца MazaDance!

MazaDance — это студия современных танцев, таких, как: K-pop, Jazz Funk, Dancehall, High heels.

Что вас ждет:

два отчетных концерта каждый танцевальный сезон

два локальных внутренних чемпионата по современным танцам

профессиональные фото- и видеосъёмки учеников

выездные мероприятия, чемпионаты и конкурсы

возможность стать лучшим и попасть в наши профессиональные составы для участия во всероссийских танцевальных чемпионатах

выступления с артистами.

MazaDance = индивидуальный подход к каждому ученику и любовь к творчеству.