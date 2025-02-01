18 января ученики студии танца MazaDance участвовали во всероссийском танцевальном чемпионате, где заняли призовые места, а именно — первое и два третьих.
Студия Maza Dance предлагает для посещения:
- группы для детей от 6 лет и взрослых
- индивидуальные занятия.
В подарок — бесплатное пробное занятие до конца февраля.
Боитесь травмировать ребёнка спортом, но хотите, чтобы он был развит физически и эмоционально?
Рядом с вами находится студия танца MazaDance!
MazaDance — это студия современных танцев, таких, как: K-pop, Jazz Funk, Dancehall, High heels.
Что вас ждет:
- два отчетных концерта каждый танцевальный сезон
- два локальных внутренних чемпионата по современным танцам
- профессиональные фото- и видеосъёмки учеников
- выездные мероприятия, чемпионаты и конкурсы
- возможность стать лучшим и попасть в наши профессиональные составы для участия во всероссийских танцевальных чемпионатах
- выступления с артистами.
MazaDance = индивидуальный подход к каждому ученику и любовь к творчеству.
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