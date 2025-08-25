Исследование проводится на современном аппарате экспертного уровня — визуализация более 64 срезов. Расшифровкой занимаются опытные специалисты лучевой диагностики — результаты готовы в течение 48 часов.
«У наших четвероногих пациентов теперь есть доступ к одному из наиболее современных и высокоточных методов лучевой диагностики. Больше не нужно никуда ехать — всё в одной клинике, быстро и с минимальным стрессом» — рассказывает медицинский директор ВЦ «Оригами» Наталья Мельникова.
В процессе исследования производится послойное сканирование тела пациента для получения высокоинформативного трехмерного изображения внутренних органов. Все это, в сочетании с экспертным подходом к описанию исследований, помогает специалистам ветеринарного центра «Оригами» в кратчайшие сроки решать сложнейшие клинические задачи.
Ветеринарный центр «Оригами» работает круглосуточно.
Получить высококвалифицированную ветеринарную помощь в любое время дня и ночи можно по адресу: Зеленоград, корпус 322а.
