Тренерский состав проведет бесплатные тренировки для всех желающих! Мы с большим удовольствием познакомим Ваших детей с каждым видом спорта.
Расписание открытых уроков.
1 апреля. Среда:
— 11:30 — 12:30 хоккей для детей от 4 лет
— 19:15 — 20:15 фигурное катание для детей от 3 лет
— 14:00 — 15:00 художественная гимнастика
— 14:00 — 15:00 футбол для детей от 4 лет
— 15:00 — 17:00 теннис и падел
4 апреля. Суббота:
— 13:30 — 14:30 хоккей для детей от 4 лет
— 14:30 — 15:30 фигурное катание для детей от 3 лет
— 12:00 — 13:00 художественная гимнастика
— 14:00 — 15:00 футбол для детей от 4 лет
— 14:00 — 15:00 падел
Обязательная запись по телефону: +7-499-214-01-01
Ждем Вас по адресу: Зеленоград, ОЭЗ Технополис Алабушево https://yandex.ru/maps/-/CLHSAMni
* С собой взять спортивную одежду в зал, сменную спортивную обувь, теплую одежду на лед. Если нет коньков — необходимо забронировать при записи.?
