Тренерский состав проведет бесплатные тренировки для всех желающих! Мы с большим удовольствием познакомим Ваших детей с каждым видом спорта.

Расписание открытых уроков.

1 апреля. Среда:

— 11:30 — 12:30 хоккей для детей от 4 лет

— 19:15 — 20:15 фигурное катание для детей от 3 лет

— 14:00 — 15:00 художественная гимнастика

— 14:00 — 15:00 футбол для детей от 4 лет

— 15:00 — 17:00 теннис и падел

4 апреля. Суббота:

— 13:30 — 14:30 хоккей для детей от 4 лет

— 14:30 — 15:30 фигурное катание для детей от 3 лет

— 12:00 — 13:00 художественная гимнастика

— 14:00 — 15:00 футбол для детей от 4 лет

— 14:00 — 15:00 падел

Обязательная запись по телефону: +7-499-214-01-01?

Ждем Вас по адресу: Зеленоград, ОЭЗ Технополис Алабушево https://yandex.ru/maps/-/CLHSAMni

* С собой взять спортивную одежду в зал, сменную спортивную обувь, теплую одежду на лед. Если нет коньков — необходимо забронировать при записи.?

