Магазин современных товаров «Интрендс» ждет своих покупателей во всей готовности! Большой выбор канцелярии с милыми аниме-героями для школы: рюкзаки, тетради, блокноты, дневники, ручки, пеналы и многое другое. С классным рюкзаком и классным содержимым и в школу интереснее ходить.



К 1 сентября скидка на ручки с героями аниме — 25 рублей вместо 59 рублей, а цена на тетради 18-24 листа — 29 рублей!