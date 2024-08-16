Магазин современных товаров «Интрендс» ждет своих покупателей во всей готовности! Большой выбор канцелярии с милыми аниме-героями для школы: рюкзаки, тетради, блокноты, дневники, ручки, пеналы и многое другое. С классным рюкзаком и классным содержимым и в школу интереснее ходить.
К 1 сентября скидка на ручки с героями аниме — 25 рублей вместо 59 рублей, а цена на тетради 18-24 листа — 29 рублей!
В «Интрендс» вас ждет целый зал азиатских вкусняшек! Более 40 видов заморских напитков, чипсы, конфеты, мармелад и другие сладости. А также любимая многими корейская лапша.
А также в «Интрендс» продолжается розыгрыш сертификата на 20 000 рублей, с каждый днем шансы выиграть все выше и выше. Соверши покупку от 500 рублей, взломай сейф «Интрендс» и забери свой выигрыш!
Приветливые и профессиональные консультанты магазина всегда готовы помочь с выбором, рассказать о новинках.
Приходите, вас очень ждут ежедневно с 9 до 21.00.
Адрес магазина, наполненного доброжелательной атмосферой: 17 микрорайон, Георгиевский пр-т, дом 33, корпус 1.
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