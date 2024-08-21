Дорогие родители и ребята! Через неделю мы вернемся в школу за парты в уютные кабинеты. И в самом начале учебного года нас ждет проверка остаточных знаний в виде контрольных работ и тестов. Преодолеть стресс погружения в учебу помогут недельные занятия по основным школьным предметам.
5 дней увлекательных занятий для школьников 5-7 классов с 26 по 30 августа.
2 предмета:
- 1,5 часа — русский язык
- 1,5 часа — английский язык
С 12:00 до 15:30.
Полезный перекус и веселые игры!
Вспомнить все и подготовиться к школе вам помогут герои кино и мультфильмов.
Например:
- озорные пираты подскажут, как захватить сокровища с правилами пунктуации
- в волшебных мирах Гарри Поттера повторим части речи и члены предложения
- остроумный Шрек не отпустит вас без повтора орфографических правил
- на английском языке изучим слова на театральную тему и прочитаем пьесу по ролям
- изучим названия основных компьютерных терминов, играем в музыкальные квизы, повторяем грамматику.
Больше информации, запись по телефону/вотсап: 8-989-840-87-56
Адрес: детский центр «Лютикус», Зеленоград, к1524
Кружки:
- английский язык, 6-14 лет
- математика, 1- 4 классы
- программирование, 6-16 лет
- 3Д-моделирование, 7-10 лет
- русский язык, 1-7 классы
- робототехника, 6-9 лет
- Подготовка к школе.
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