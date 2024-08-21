Дорогие родители и ребята! Через неделю мы вернемся в школу за парты в уютные кабинеты. И в самом начале учебного года нас ждет проверка остаточных знаний в виде контрольных работ и тестов. Преодолеть стресс погружения в учебу помогут недельные занятия по основным школьным предметам.

5 дней увлекательных занятий для школьников 5-7 классов с 26 по 30 августа.