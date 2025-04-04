В «Булонже» гордятся своей качественной хлебобулочной и кондитерской продукцией.
«Булонже» одно из самых популярных и лучших мест, по мнению зеленоградцев и Яндекс.
«Булонже» приглашает в свой дружный коллектив:
- заработная плата без задержек, в полном и обещанном объёме
- возможны подработки по желанию
- отмечают праздники и дни рождения
- скидки на продукцию для сотрудников
В «Булонже» растут и развиваются как профессионально, так и личностно. Ждут именно тебя, если ты энергичен, добропорядочен, пунктуален, ответственен, доброжелателен.
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«ЗелСити», корпус 360А
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