Оптики Lokamed:
- более 3000 моделей оправ для взрослых
- бесплатная профессиональная проверка зрения
- 6 месяцев гарантии на корригирующие очки
- 1 час изготовление и ремонт очков
- все оптики с оценкой 5,0 на Яндекс.Картах.
Адреса оптик Lokamed в Зеленограде:
- корпус 834А
- корпус 1824
- корпус 2008
- корпус 241
- Андреевка, ул. Жилинская, 1
Адреса в других районах смотрите на сайте: optika-lokamed.ru
Назови продавцу промокод НОЯ25 — получи в подарок средство по уходу за очками (спрей + салфетка).
