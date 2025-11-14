Оптики Lokamed:

более 3000 моделей оправ для взрослых

бесплатная профессиональная проверка зрения

6 месяцев гарантии на корригирующие очки

1 час изготовление и ремонт очков

все оптики с оценкой 5,0 на Яндекс.Картах.

Адреса оптик Lokamed в Зеленограде:

корпус 834А

корпус 1824

корпус 2008

корпус 241

Андреевка, ул. Жилинская, 1

Адреса в других районах смотрите на сайте: optika-lokamed.ru

Назови продавцу промокод НОЯ25 — получи в подарок средство по уходу за очками (спрей + салфетка).