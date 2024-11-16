Мероприятия фестиваля в Зеленограде:
- 21 ноября в 19.00 «Николай Рерих. Где искать Учителей? Учимся понимать символизм картин».
- 28 ноября в 19.00 «Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры»
Мероприятия проводятся по адресу: Зеленоград, корпус 601 А.
Вход свободный.
Подробнее о мероприятиях и регистрация https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
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