- Свежая поставка рыбы горячего, холодного и натурального копчения на дереве Olhe.
- Широкий ассортимент как замороженной, так и охлажденной рыбы, а также рыбных полуфабрикатов.
- В продаже есть икра, сушеная рыба, креветки, мидии, кальмары, рыбные консервы.
- Есть услуга «Рыба под заказ».
Все подробности по телефону 8-961-052-61-36, вам ответит Илья.
Адрес: Зеленоград, корпус 360 («Флейта»).
Часы работы: каждый день с 9:00 до 21:00.
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