Наши питомцы не выбирают, когда болеть, и ситуации, которые требуют срочной помощи ветеринарного врача, могут произойти в любое время, и Новый год — не исключение.



Мы дарим вам возможность встретить праздник без тревоги. Специалисты клиники готовы в любой момент оказать профессиональную помощь:

• Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной и праздничной наценки

• Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи

• Экстренная хирургия



Заметив тревожные симптомы, не откладывайте визит к ветеринарному врачу. Встретьте Новый год с радостью. О здоровье и безопасности питомца позаботимся мы.



Звоните круглосуточно:

Зеленоград, корпус 322А — кликните, чтобы ознакомиться с местоположением и отзывами Яндекс.Карты



+7-495-150-3630

+7-977-151-3630

mail@origami.vet

https://origami.vet/



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА