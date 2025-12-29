Наши питомцы не выбирают, когда болеть, и ситуации, которые требуют срочной помощи ветеринарного врача, могут произойти в любое время, и Новый год — не исключение.
Мы дарим вам возможность встретить праздник без тревоги. Специалисты клиники готовы в любой момент оказать профессиональную помощь:
• Прием врача неотложной помощи — 24/7, без ночной и праздничной наценки
• Прием экстренных пациентов — круглосуточно без предварительной записи
• Экстренная хирургия
Заметив тревожные симптомы, не откладывайте визит к ветеринарному врачу. Встретьте Новый год с радостью. О здоровье и безопасности питомца позаботимся мы.
Звоните круглосуточно:
