Жителям Зеленограда сейчас стало спокойнее заботиться о здоровье детей: в медицинском центре «Никор-Мед» открылось новое детское отделение — «МЕДвежонок». Работает оно в корпусе 330, и уже в первые недели видно, что формат пришёлся родителям по душе.

Здесь собрали все основные направления, которые обычно приходится искать по разным адресам. Педиатр, ЛОР, уролог, аллерголог, офтальмолог, гинеколог — запись открыта каждый день.

На месте есть процедурный кабинет, детский массаж и современное УЗИ.

По сути, это новый удобный маршрут для родителей, у которых нет лишних часов на поездки по клиникам.

И важная новость для тех, кто планировал записаться: до 30 декабря на первичный прием действует скидка 20%.

Адрес: Зеленоград, корпус 330, yandex.maps

Сайт: nikormed.ru

Телефон: 8-495-255-55-33