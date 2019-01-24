Аппаратное лечение глаз — это комплекс физиотерапевтических процедур, направленных на улучшение зрения пациента.

Аппаратные методики чаще назначаются в качестве компонента комплексной терапии аномалий рефракции у детей, в которую входят так же: адекватная коррекция зрения очками и линзами, медикаментозное лечение, в некоторых случаях курсы массажа и общеукрепляющих препаратов.

Виды лечения, применяемые в «Никор-Мед» Андреевка:

магнитотерапия и магнитофорез,

лазеротерапия,

фотостимуляция,

аппараты для тренировки аккомодации.

Процедуры проводятся на самой современной аппаратуре (включая устройства: «СПЕКЛ — М», «АМО-АТОС» с приставкой «КАСКАД и «Амблио — 1», «ЛАСТ-01», «РУЧЕЕК») с применением комбинаций медикаментозных средств, и могут назначаться взрослым и маленьким пациентам. После проведения необходимых диагностических исследований, каждому пациенту подбирается индивидуальная схема аппаратного лечения, которая затем корректируется в соответствии с текущими результатами.

Процедуры проводятся под контролем высококлассных специалистов, не вызывают неприятных ощущений и не требуют каких-либо ограничений в привычном образе жизни.

Проводится от 5 до 15 процедур, ежедневно или через день, от 2 до 5 аппаратов за 1 сеанс. Лечение детей на большинстве аппаратов возможно с 3,5 — 4 лет.

Перед проведением физиотерапевтического лечения необходима консультация специалиста.

Стоимость услуг зависит от назначенного индивидуального плана лечения, 1 сеанс лечения обоих глаз на одном аппарате стоит от 200 до 300 рублей.

При оплате за весь курс лечения сразу действует скидка 15%.

Позаботьтесь о четком видении мира Вашего ребенка вместе с высококвалифицированными специалистами «Никор-Мед» Андреевка.

Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6.

Телефон +7(495)255-55-33

https://www.instagram.com/nikor_n/

https://vk.com/nikormed/

https://www.facebook.com/nikormed/

https://ok.ru/nikormed