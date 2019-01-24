Группа компаний «Никор-Мед» рада сообщить, что теперь полноценный кабинет охраны зрения, которому нет альтернативы в Зеленограде, появился в нашей клинике.
Новые методики лечения не стоят на месте. Физиотерапия является одной из методик консервативного лечения заболеваний глаз и широко применяется в клинической практике.
Аппаратное лечение глаз — это комплекс физиотерапевтических процедур, направленных на улучшение зрения пациента.
Аппаратные методики чаще назначаются в качестве компонента комплексной терапии аномалий рефракции у детей, в которую входят так же: адекватная коррекция зрения очками и линзами, медикаментозное лечение, в некоторых случаях курсы массажа и общеукрепляющих препаратов.
Виды лечения, применяемые в «Никор-Мед» Андреевка:
- магнитотерапия и магнитофорез,
- лазеротерапия,
- фотостимуляция,
- аппараты для тренировки аккомодации.
Процедуры проводятся на самой современной аппаратуре (включая устройства: «СПЕКЛ — М», «АМО-АТОС» с приставкой «КАСКАД и «Амблио — 1», «ЛАСТ-01», «РУЧЕЕК») с применением комбинаций медикаментозных средств, и могут назначаться взрослым и маленьким пациентам. После проведения необходимых диагностических исследований, каждому пациенту подбирается индивидуальная схема аппаратного лечения, которая затем корректируется в соответствии с текущими результатами.
Процедуры проводятся под контролем высококлассных специалистов, не вызывают неприятных ощущений и не требуют каких-либо ограничений в привычном образе жизни.
Проводится от 5 до 15 процедур, ежедневно или через день, от 2 до 5 аппаратов за 1 сеанс. Лечение детей на большинстве аппаратов возможно с 3,5 — 4 лет.
Перед проведением физиотерапевтического лечения необходима консультация специалиста.
Стоимость услуг зависит от назначенного индивидуального плана лечения, 1 сеанс лечения обоих глаз на одном аппарате стоит от 200 до 300 рублей.
При оплате за весь курс лечения сразу действует скидка 15%.
Позаботьтесь о четком видении мира Вашего ребенка вместе с высококвалифицированными специалистами «Никор-Мед» Андреевка.
Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6.
Телефон +7(495)255-55-33
https://www.instagram.com/nikor_n/
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