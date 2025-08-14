В московском метро потребление мобильного трафика увеличилось на четверть 14.08.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VtzqxRZEcq

С января по июль текущего года пассажиры столичной подземки стали использовать мобильный интернет на четверть (24%) активнее, чем годом ранее. Больше всего трафик расходуется на станциях «Охотный ряд» и «Парк Победы», сообщают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

После москвичей активнее всех пользуются интернетом в столичной подземке жители Санкт-Петербурга и Владимирской области. В пятёрку также вошли гости из Нижегородской, Самарской и Калужской областей.

Лидерами по темпам роста использования трафика стали жители Рязанской и Амурской областей — по 35%, на третьем месте — пользователи из Новгородской области (+33%), далее — жители Бурятии и Коми (по +31%). В десятку по динамике вошли также Башкирия (+30%), Удмуртия (+29%), Якутия и Калининградская область — оба региона прибавили по 28%.

В среднем в метро больше трафика расходуют мужчины — на их долю приходится 56%, но в возрастной категории старше 65 лет чаще в сети бывают женщины — 55%. Самые активные пользователи — пассажиры от 36 до 45 лет (35%), на втором месте — от 46 до 65 лет (32%), на третьем — молодёжь 26-35 лет (19%).

По объёму переданных данных лидируют станции «Охотный ряд», «Парк Победы», «Марксистская», «Белорусская» и «Третьяковская». По числу пользователей в топ-5 вошли «Парк Победы», «Менделеевская», «Марксистская», «Чеховская» и «Охотный ряд».

Чтобы справляться с растущей нагрузкой, инженеры МегаФона продолжают модернизировать сеть в московском метро. Например, на станции «Петровско-Разумовская» добавлен высокочастотный диапазон, что увеличило пиковую скорость на 65,7% - до 542 Мбит/с, а объём пакетного трафика в пиковые часы вырос почти на 50% — до 104 ГБ.
