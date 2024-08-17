Приемная комиссия колледжа еще работает! Осталось всего 2 места на направление «Компьютерная графика и дизайн» и 3 места на направление «Разработка программного обеспечения». Приглашают выпускников 9 классов и их родителей.
В IT TOP COLLEGE Зеленоград тебе помогут превратить увлечение компьютером в востребованную и высокооплачиваемую профессию!
Открыт набор на 2024/25 учебный год на самые перспективные направления:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн.
В IT TOP COLLEGE Зеленоград ты получишь:
- обучение от профессионалов с огромным опытом работы
- современные методы обучения и практические задания
- возможность участвовать в реальных проектах
- поддержку в поисках работы после окончания учебы.
Не упусти свой шанс на успешную карьеру в IT!
Тебя ждут в IT TOP COLLEGE: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
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