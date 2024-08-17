В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год 17.08.2024 Peклaма АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ» ИHH:7730265193 еrid:2VSb5y2ZLB2

Приемная комиссия колледжа еще работает! Осталось всего 2 места на направление «Компьютерная графика и дизайн» и 3 места на направление «Разработка программного обеспечения». Приглашают выпускников 9 классов и их родителей.

В IT TOP COLLEGE Зеленоград тебе помогут превратить увлечение компьютером в востребованную и высокооплачиваемую профессию!

Открыт набор на 2024/25 учебный год на самые перспективные направления:

  • Разработка программного обеспечения
  • Компьютерная графика и дизайн.

В IT TOP COLLEGE Зеленоград ты получишь:

  • обучение от профессионалов с огромным опытом работы
  • современные методы обучения и практические задания
  • возможность участвовать в реальных проектах
  • поддержку в поисках работы после окончания учебы.

Не упусти свой шанс на успешную карьеру в IT!

Тебя ждут в IT TOP COLLEGE: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Телефон: 8-495-135-05-80.

Подробности: https://clck.ru/3Buf7V.
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