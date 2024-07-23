Чем «ТинсХолл» отличается от остальных:

лучшие педагоги-предметники

современные классы и лаборатории

высокие результаты без стресса, индивидуальная траектория обучения (олимпиады, исследовательская деятельность)

без репетиторов после школы

каждый месяц подробная обратная связать по прогрессу

здоровая среда, заинтересованные педагоги, хорошие одноклассники

«ТинсХолл» — это партнер МСШО, взявший лучшие педагогические методики, увлеченных педагогов, развивающую среду и небольшие классы детей и получивший качественную современную школу.

Набор в 1-4 классы уже закрыт.

Набор в 5-11 классы только в этом году.

Аттестат гос. образца.

Информация на сайте https://detizel.ru