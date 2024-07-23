В МЖК открывается новая школа «ТинсХолл» — для включенных родителей и счастливых детей 23.07.2024 Реклама ИП ЛОГИНОВА С.С. ИНН:504410156059 erid:2VSb5x4j1kc

Чем «ТинсХолл» отличается от остальных:

  • лучшие педагоги-предметники
  • современные классы и лаборатории
  • высокие результаты без стресса, индивидуальная траектория обучения (олимпиады, исследовательская деятельность)
  • без репетиторов после школы
  • каждый месяц подробная обратная связать по прогрессу
  • здоровая среда, заинтересованные педагоги, хорошие одноклассники

«ТинсХолл» — это партнер МСШО, взявший лучшие педагогические методики, увлеченных педагогов, развивающую среду и небольшие классы детей и получивший качественную современную школу.

Набор в 1-4 классы уже закрыт.

Набор в 5-11 классы только в этом году.

Аттестат гос. образца.

Информация на сайте https://detizel.ru
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