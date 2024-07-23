Чем «ТинсХолл» отличается от остальных:
- лучшие педагоги-предметники
- современные классы и лаборатории
- высокие результаты без стресса, индивидуальная траектория обучения (олимпиады, исследовательская деятельность)
- без репетиторов после школы
- каждый месяц подробная обратная связать по прогрессу
- здоровая среда, заинтересованные педагоги, хорошие одноклассники
«ТинсХолл» — это партнер МСШО, взявший лучшие педагогические методики, увлеченных педагогов, развивающую среду и небольшие классы детей и получивший качественную современную школу.
Набор в 1-4 классы уже закрыт.
Набор в 5-11 классы только в этом году.
Аттестат гос. образца.
Информация на сайте https://detizel.ru
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