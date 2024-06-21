«Два дивана» — это юмористическая игра в формате шоу, где две команды соревнуются в различных конкурсах. В игре могут принять участие от 8 человек, длительность 1 час.



Уникальность новинки заключается в том, что оно создает атмосферу телевизионного шоу, позволяя гостям почувствовать себя настоящими звёздами.