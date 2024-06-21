В «Мегазаре» открылось новое развлекательное пространство для детей и взрослых — приходите на игровое шоу «Два Дивана»! 21.06.2024 Реклама ИП МЕНЬШЕНИН С.О. ИНН:772365004509 erid:2VSb5wcwHnp

«Два дивана» — это юмористическая игра в формате шоу, где две команды соревнуются в различных конкурсах. В игре могут принять участие от 8 человек, длительность 1 час.

Уникальность новинки заключается в том, что оно создает атмосферу телевизионного шоу, позволяя гостям почувствовать себя настоящими звёздами.

  • Программируемые световые эффекты, яркая картинка на экран и качественная акустика и декор — всё это создаёт изысканное атмосферное пространство, мгновенно погружающее вас в игру.

  • Современный формат связанных друг с другом раундов, оригинальные конкурсы, вовлечение всех игроков, даже самых скромных! Задания разработаны таким образом, чтобы все участники оставались в тонусе и не скучали.

  • Ведущий — тот славный парень и душа игры. Он проведёт тебя и друзей через все этапы, подскажет и направит, если потребуется, а в итоге сделает из мероприятия конфетку и замечательное воспоминание!

Есть банкетный зал, чтобы отдохнуть после игры.

Узнавайте стоимость и бронируйте заранее в удобное время по телефону или What's App +7-925-796-44-47

«Два дивана» в «Мегазаре» ждут вас!

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