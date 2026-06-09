В «Мегазаре» открылось новое поколение развлечений — экшн-игра для компаний Action KOD 09.06.2026 Реклама ИП МЕНЬШЕНИН С.О. ИНН:772365004509 erid:2VtzqxjaD5a

В развлекательном центре «Мегазар» состоялось открытие новой развлекательной площадки — Action KOD. Это вторая в России арена для динамичных семейных игр, где можно весело и с пользой провести время компанией от 2 до 36 человек.

Что такое Action KOD?

Это не классический квест в закрытой комнате, а интерактивная командная игра нового формата. Игроков ждут 8 тематических локаций с разными механиками, где важны реакция, смекалка, координация и умение действовать вместе.

Action KOD вдохновлён атмосферой популярных мировых ТВ-шоу и видеоигр: здесь задания постоянно меняются, а каждая комната ощущается как новый уровень. Например, на арене есть технологичная версия игры «Пол — это лава».

Маршрутом команды управляет искусственный интеллект — заранее никто не знает, какая локация откроется следующей. Благодаря этому каждое прохождение ощущается по-новому и сохраняет эффект неожиданности.

Кому подойдёт?

Action KOD создан для команд от 8 лет и взрослых — идеальный вариант для семейного отдыха, тимбилдинга, дня рождения подростка или просто встречи с друзьями. Это командная игра, поэтому от каждого зависит итоговое количество баллов, которые наберёт команда.

Action KOD — это игра, в которую хочется возвращаться снова и снова. Здесь нет одинаковых прохождений: меняются задания, маршруты, уровни сложности и тактика команды. Игроки могут улучшать свои результаты, подниматься в рейтинге и соревноваться с другими командами.

В игре действует система сезонов — они проходят 3 раза в год. По итогам каждого сезона лучшие команды рейтинга получают приглашение на финальный турнир Action KOD. Поэтому удержаться в топе — не просто повод для гордости, а шанс попасть в число сильнейших игроков арены.

Логистика пространства позволяет играть одновременно нескольким командам. Представьте, что вы оказались на борту космического корабля: искусственный интеллект управляет заданиями, а каждая комната становится новым испытанием.

Для игры нужна удобная одежда и сменная обувь. Если забыли — на месте предложат в аренду кроссовки и одноразовые носочки.

Продолжительность игры 60, 75 или 90 минут. Разница в количестве проходимых локаций.

Логистика пространства позволяет играть одновременно нескольким командам. Представьте, что вы оказались на борту космического корабля: искусственный интеллект управляет заданиями, а каждая комната становится новым испытанием.

Для игры нужна удобная одежда и сменная обувь. Если забыли — на месте предложат в аренду кроссовки и одноразовые носочки.

Продолжительность игры 60, 75 или 90 минут. Разница в количестве проходимых локаций.

Идеальное решение для праздника

Action KOD — это идеальный выбор для:

  • дня рождения ребёнка (8+) или подростка — эмоции на 100%;

  • корпоратива или тимбилдинга — сплотит любую команду;

  • активной встречи с семьёй или друзьями — проведите время ярко и с азартом.

Готовы проверить свою команду на скорость, реакцию и смекалку? Забронируйте Action KOD как самостоятельное приключение или в рамках комплексного предложения для праздника!

Адрес: Зеленоград, Панфиловский просп., 6А, ТК «Панфиловский», -1 этаж.

Телефон: +7-925-796-44-47.

Сайт: megazar.ru
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