Что такое Action KOD?

Это не классический квест в закрытой комнате, а интерактивная командная игра нового формата. Игроков ждут 8 тематических локаций с разными механиками, где важны реакция, смекалка, координация и умение действовать вместе.

Action KOD вдохновлён атмосферой популярных мировых ТВ-шоу и видеоигр: здесь задания постоянно меняются, а каждая комната ощущается как новый уровень. Например, на арене есть технологичная версия игры «Пол — это лава».

Маршрутом команды управляет искусственный интеллект — заранее никто не знает, какая локация откроется следующей. Благодаря этому каждое прохождение ощущается по-новому и сохраняет эффект неожиданности.