- с 1 по 15 августа скидка на спицы и всю фурнитуру для вязания;
- с 16 по 31 августа скидка на ручки для сумок и фурнитуру.
Вязание способствует спокойствию, гармонии и хорошему настроению, особенно после тяжелого дня на работе. Спицы для вязания помогут мастерицам создать уникальную вещь для себя и своей семьи. В создании оригинальной одежды и аксессуаров помогут магазины «Я Сама».
Акционная скидка суммируется со скидкой по дисконтной карте.
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»: Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31
Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93
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