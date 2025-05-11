Итальянские и другие восхитительные ткани для ваших летних мечтаний уже в продаже. Почувствуйте, как нежная вискоза ласкает кожу, представляйте, как крапива дарит прохладу в жаркий день, как изысканное шитье и кружево плетут узоры вашей уникальности.
Огромный выбор расцветок и видов летних тканей в наличии (на фото только маленькая часть ассортимента).
Но это еще не все. В магазинах «Я Сама» знают, как важна для вас каждая деталь, каждая ниточка, каждый стежок. Поэтому в «Я Сама» — только оригинальная продукция для всех видов рукоделия.
Никаких подделок, только чистая, искренняя любовь к творчеству, воплощенная в каждом товаре.
И, наконец, последнее, но не менее важное: иногда нашим любимым вещам нужна забота и внимание. В магазинах «Я Сама» есть ателье по ремонту одежды, где опытные мастера с трепетом и любовью вернут жизнь вашим дорогим сердцу нарядам.
Приходите в «Я Сама»! Позвольте себе окунуться в мир красоты, творчества и безграничных возможностей.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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