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«Я Сама» ждёт вас в магазинах ежедневно

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
— 8-499-762-36-31
— WhatsApp 8-985-532-02-10

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д.? (павильон)
— 8-499-738-61-31
— WhatsApp 8-985-532-02-20

Вконтакте: vk.com/yasamazel
Телеграм: t.me/yasamazel

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