Только с 14 по 27 апреля успейте приобрести пряжу премиум-качества из самой Германии со скидкой 20%.
Закройте глаза и ощутите, как нить скользит между пальцами, превращаясь в воплощение вашей мечты. Кардиган, шапка, шарф, плед… Все, что только пожелает ваше творческое сердце.
Это ваш шанс прикоснуться к настоящему качеству и создать шедевр, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы.
Не упустите эту возможность — загляните в магазины «Я Сама» и окунитесь в мир тепла, уюта и безграничного творчества.
Акция действует только в магазинах «Я Сама». Торопитесь, количество товара ограничено! Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
— 8-499-762-36-31
— WhatsApp 8-985-532-02-10
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д.? (павильон)
— 8-499-738-61-31
— WhatsApp 8-985-532-02-20
Вконтакте: vk.com/yasamazel
Телеграм: t.me/yasamazel
OZON: www.ozon.ru/seller/ya-sama-1895079/
WB: www.wildberries.ru/seller/4074485