30 и 31 января сеть магазинов «Я Сама» объявляет Кибер-дни!
Только два дня будут действовать скидки на товары:
- -50% на вышивальные наборы, наборы со стразами, канву с рисунком и страмины.
- -50% на мулине VAUPEL & HEILENBECK (100% не мерсеризированный хлопок). Производство: Нидерланды. В наличии очень большой ассортимент оттенков.
- — 50% на некоторые виды тканей (ассортимент большой, уточняйте у консультантов).
- — 50% на полотенца и скатерти Schafer (Производство Германия).
- — 30% на пряжу Бержер (ассортимент большой, уточняйте у консультантов).
- — 10% на подарочные наборы «Все для шитья» Prym Love.
- — 40% на основы Loom (плетение на колышках).
- — 30% на наборы для шитья вальфдорских кукол от DE WITTE ENGEL.
Не упустите возможность приобрести товары высокого качества с хорошими скидками.
Нужен качественный и быстрый ремонт одежды?
Приходите в наши ателье, для вашего удобства они расположены при магазинах.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Мы живём в постоянном ремонте и сырости — на стенах плесень и грибы». История квартиры, где после капремонта регулярно прорывает стояк с горячей водой Истории
Поликлиники перешли на дистанционное обслуживание пациентов с симптомами ОРВИ: консультация, больничный, рецепт — всё это теперь доступно без визита в поликлинику Истории
Комплекс по переработке отходов «Нева» рядом с Зеленоградом введен в эксплуатацию. Вот как он будет работать, если всё пойдёт по плану Истории
Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно Новости
Для продажи дорогих массажеров пенсионеров заманивают бесплатными продуктовыми наборами. Офис компании, где их обрабатывают, находится в 9-м микрорайоне Истории
Срок карантина после контакта с больными коронавирусом сократили до одной недели. Вот что делать с действующими предписаниями Новости
Ночной полет по зимнему лесопарку между 4 и 12 микрорайонами. Съемка с дрона — смотрите красивое видео Жизнь
Мастер-класс «Нейро-арт» по рисованию с использованием нейросети — 29 января, библиотека в корпусе 607А Афиша
Школьники и учащиеся колледжей теперь могут покупать месячный проездной на электричку с 50-процентной скидкой. По совпадению он стоит 2022 рубля Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Станции контроля качества воздуха заработали в Андреевке, Поварово, Солнечногорске и Химках. Но они не позволяют полноценно отслеживать опасные выбросы Истории
Мошенники раскладывают по ящикам уведомления о замене предохранителей в электрощитке. Для убедительности подделываются под «Мосэнергосбыт» Истории
Сайт перекупщиков предлагает билеты в ДК «Зеленоград» втридорога. Вот как отличить такой сайт от официального Истории