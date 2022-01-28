В магазинах «Я Сама» Кибер-дни 30 и 31 января. Скидки до 50% 28.01.2022 ZELENOGRAD.RU

30 и 31 января сеть магазинов «Я Сама» объявляет Кибер-дни!

Только два дня будут действовать скидки на товары:

  • -50% на вышивальные наборы, наборы со стразами, канву с рисунком и страмины.
  • -50% на мулине VAUPEL & HEILENBECK (100% не мерсеризированный хлопок). Производство: Нидерланды. В наличии очень большой ассортимент оттенков.
  • — 50% на некоторые виды тканей (ассортимент большой, уточняйте у консультантов).
  • — 50% на полотенца и скатерти Schafer (Производство Германия).
  • — 30% на пряжу Бержер (ассортимент большой, уточняйте у консультантов).
  • — 10% на подарочные наборы «Все для шитья» Prym Love.
  • — 40% на основы Loom (плетение на колышках).
  • — 30% на наборы для шитья вальфдорских кукол от DE WITTE ENGEL.

Не упустите возможность приобрести товары высокого качества с хорошими скидками.

Нужен качественный и быстрый ремонт одежды?

Приходите в наши ателье, для вашего удобства они расположены при магазинах.

Вакансия

Если вы такой же фанат рукоделия, как и мы, добро пожаловать в наш дружный коллектив!


В магазин «Я Сама» (пл. Юности, 4) требуется продавец-консультант!

Метки:
магазины, работа, рукоделие, скидки, Я сама, Я сама, Я сама. Домашний текстиль
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В магазинах «Я Сама» Кибер-дни 30 и 31 января. Скидки до 50% Реклама
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