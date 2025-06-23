В магазинах «Я Сама» дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro — с 23 по 30 июня включительно 23.06.2025 Реклама ИП КРЮЧКОВ С.Г. ИНН:773508354129 erid:2Vtzqur8Din

В магазинах «Я Сама» невероятная акция. С 23 по 30 июня включительно дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro. Это ваш шанс обновить арсенал инструментов для вязания по самым выгодным ценам.

KnitPro — это мир безграничных возможностей для творчества. Индийский бренд KnitPro предлагает всё, чтобы ваше вязание стало еще комфортнее, продуктивнее и приятнее. Забудьте о неудобных инструментах и скучном вязании.

Представьте: спицы, которые идеально скользят, не цепляют пряжу и дарят настоящее удовольствие от каждой петельки. Крючки, которые ложатся в руку как влитые и позволяют воплощать в жизнь самые сложные узоры.
Аксессуары, которые помогают организовать рабочее пространство и вдохновляют на новые подвиги. Всё это — KnitPro, и всё это — со скидкой 15%.

Не упустите эту уникальную возможность. Количество товаров ограничено, а акция действует с 23 по 30 июня.

Приходите в магазины «Я Сама» и выбирайте всё, что нужно для вашего любимого хобби.

Вяжите с удовольствием, вяжите с «Я Сама»

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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