В магазинах «Я Сама» невероятная акция. С 23 по 30 июня включительно дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro. Это ваш шанс обновить арсенал инструментов для вязания по самым выгодным ценам.
KnitPro — это мир безграничных возможностей для творчества. Индийский бренд KnitPro предлагает всё, чтобы ваше вязание стало еще комфортнее, продуктивнее и приятнее. Забудьте о неудобных инструментах и скучном вязании.
Представьте: спицы, которые идеально скользят, не цепляют пряжу и дарят настоящее удовольствие от каждой петельки. Крючки, которые ложатся в руку как влитые и позволяют воплощать в жизнь самые сложные узоры.
Аксессуары, которые помогают организовать рабочее пространство и вдохновляют на новые подвиги. Всё это — KnitPro, и всё это — со скидкой 15%.
Не упустите эту уникальную возможность. Количество товаров ограничено, а акция действует с 23 по 30 июня.
Приходите в магазины «Я Сама» и выбирайте всё, что нужно для вашего любимого хобби.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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