В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! 30.10.2025 Реклама Салюкова Г. Э. ИНН:027616733628 erid:2VtzqwUxhhZ

Ранее известная школа бокса теперь носит имя выдающегося российского боксёра — Евгения Николаевича Горсткова.
Это место, где воспитывают силу, характер и настоящих чемпионов!

В «Грифоне» можно почувствовать дух настоящего бокса!

Набор открыт в группы:

  • 6-9 лет — младшая группа
  • 9-14 лет — юноши
  • 14-17 лет — старшие юноши
  • 18+ — взрослые

Здесь:

  • работают опытные тренеры
  • проходят индивидуальные и групповые тренировки
  • царит атмосфера силы и поддержки

Не важно, новичок вы или уже профи — каждый сможет вырасти и стать сильнее.

Адрес: корпус 813, Зеленоград
Телефоны для записи: 8-916-139-99-99 и 8-903-127-54-34
Соцсети: t.me/grifonboxing

Реклама
Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Фактически заработал сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
4 ноября в КЦ «Зеленоград» пройдет спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии Реклама
Новогоднюю ёлку установили у ТЦ «Панфиловский» за два с половиной месяца до праздников. По просьбе префектуры Новости
Два человека погибли в ДТП Ленинградском шоссе рядом с Зеленоградом Новости
Скоро в Зеленограде — концерт легендарного певца, музыканта и композитора Кая Метова! Реклама
Субботник в Зеленограде: сотни мешков мокрой листвы и отсутствие горожан Новости
Коллективное обращение в прокуратуру о плохом качестве горячей воды готовят жители 12-го микрорайона — подписи под ним собирают до конца выходных Новости
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Пьяный мужчина напал на автобус и водителя возле станции Крюково Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру