Ранее известная школа бокса теперь носит имя выдающегося российского боксёра — Евгения Николаевича Горсткова.
Это место, где воспитывают силу, характер и настоящих чемпионов!
В «Грифоне» можно почувствовать дух настоящего бокса!
Набор открыт в группы:
- 6-9 лет — младшая группа
- 9-14 лет — юноши
- 14-17 лет — старшие юноши
- 18+ — взрослые
Здесь:
- работают опытные тренеры
- проходят индивидуальные и групповые тренировки
- царит атмосфера силы и поддержки
Не важно, новичок вы или уже профи — каждый сможет вырасти и стать сильнее.
Адрес: корпус 813, Зеленоград
Телефоны для записи: 8-916-139-99-99 и 8-903-127-54-34
Соцсети: t.me/grifonboxing
