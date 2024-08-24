Вакансии:
- заместитель главного бухгалтера — з/п от 120.000р, график 5/2 с 9:00 до 18:00
- специалист по охране труда — з/п 70.000р, график 5/2 с 8:00 до 17:00
- заместитель начальника склада — з/п 100.000р, график 5/2 с 8:00 до 18:00
- товаровед — з/п 60.000р, график 5/2 с 9:00 до 18:00
- технолог пищевого производства — з/п 90.000р, график 5/2 с 8:00 до 18:00
- менеджер колл центра — з/п от 45.000р, график 5/2 с 8:00 до 17:00
- территориальный управляющий — з/п 100.000р, график 5/2 с 8:00 до 18:00 (обязательное наличие автомобиля)
- уборщица в офис — з/п 45.000р, график 5/2 с 8:00 до 17:00
Место работы: офис в Зеленограде, корпус 862.
Дополнительно можно приехать на собеседование в будние дни с 9:30 до 17:30.
Телефоны/WhatsApp: 8-929-654-94-75, 8-929-916-76-30
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