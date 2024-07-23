Константин Александрович проводит гастроскопию, колоноскопию, установку гастробаллона. Стаж — 11 лет. Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возможны, когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании.
Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:
- гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника;
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии;
- врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом.
Строительство сквозного проезда в 3-м микрорайоне остановлено на неопределенный срок — проект снова оказался негодным Новости
Войди в IT: образовательная траектория в МИЭТ для будущих специалистов по информатике и программированию Реклама
«Сейчас из-за границы едут лечиться и учиться к нам». Стоматолог-терапевт — об уровне отечественной стоматологии, здоровье зубов и синдроме отличника Реклама
Новая детская площадка на улице Юности не пережила зиму, а высокопрочное инновационное покрытие уже износилось Новости
«Оставила меня инвалидом на всю жизнь» — суд вынес приговор виновной в ДТП на Яблоневой аллее Новости
Мэрия оказалась не готова к приему заявлений для голосования на выборах в Мосгордуму бумажными бюллетенями Новости
Дома у леса, большие участки, свежий воздух и городские удобства. Открыты продажи коттеджей второй очереди «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Льготный тариф для пенсионеров с ограничением скорости планирует ввести один из сервисов проката самокатов Новости
Модная Лига России. Зеленоград. Ведущая модельная школа ведет набор в модельные составы на 2024-2025 учебный год Реклама
Очередное нападение собаки без поводка произошло в Зеленограде. Обращение в полицию в аналогичном случае не помогло Новости
Аллергия, паразиты, неработающие препараты и редкие болезни животных: интервью с ветеринаром-дерматологом Реклама
Бассейн в новом спорткомплексе «Спутник Арена» никак не могут открыть после отключения горячей воды Новости
Недостроенный поселок «Кутузовская слобода» удалось продать с аукциона за четверть стоимости. Планы нового собственника пока неизвестны Новости