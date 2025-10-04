В отделении медицинской косметологии* клиники «ЭстеДи» ведут прием врачи-косметологи высшей категории с богатым опытом работы в индустрии красоты. Тут ценят заботу о красоте и здоровье и применяют индивидуальный подход абсолютно к каждой женщине. В работе используются исключительно современные и сертифицированные препараты.
В клинике принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна. Она выявляет и лечит все кожные заболевания, такие как: псориаз, атопический дерматит, акне, себорейный дерматит и т. д.
Лечит «негормональными средствами».
Владеет удалением доброкачественных (в том числе сложных) новообразований на коже лица и тела радиохирургическим путём, на аппарате Сургитрон, Фотек, Лазером СО2. Владеет аппаратной косметологией Неоген для лечения всех кожных заболеваний. Применяет апппараты Морфиус 8 RF лифтинг игольчатый RF для повышения тонуса, упругости кожи лица и тела, методику М22 фотомоложения кожи лица, и для лечения купероза. Выполняет контурную пластику губ, биоревитализацию кожи лица, мезотерапию кожи лица и мезотерапию волосистой части головы.
Только в октябре вы можете получить консультацию у кандидата медицинских наук Гетиа Тамары Борисовны по новообразованиям на коже лица и тела:
- осмотр + консультация + дерматоскопия (для определения характера новообразования) всего за 1000 рублей
- длительность приема, осмотра дерматоскопом — не более 15 минут
- удаление и лечение в эту стоимость не входит.
Также врачи-дерматокосметологи клиники «Эстеди» не только лечат все кожные заболевания, но и владеют методикой удаления доброкачественных новообразований радиохирургическим путём на аппаратах Сургитрон, Фотек, а также методом криодеструкции.
Доктора клиники «ЭстеДи» приглашают вас на:
- контурную пластику губ
- биоревитализацию кожи лица
- мезотерапию кожи лица и волосистой части головы
- плазмолифтинг
- пилинги
- инъекционные омолаживающие процедуры
- лазерную эпиляцию
- коллагенотерапию
- программы по уходу за кожей лица
- биостимуляцию
- массаж лица
- криотерапия
- плацентарное омоложение
Записывайтесь на консультацию по телефону администратора: 8-916-009-62-22.
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515.
Сайт
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ