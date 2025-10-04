Врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, к. м. н. Гетиа Тамара Борисовна

В клинике принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна. Она выявляет и лечит все кожные заболевания, такие как: псориаз, атопический дерматит, акне, себорейный дерматит и т. д.

Лечит «негормональными средствами».

Владеет удалением доброкачественных (в том числе сложных) новообразований на коже лица и тела радиохирургическим путём, на аппарате Сургитрон, Фотек, Лазером СО2. Владеет аппаратной косметологией Неоген для лечения всех кожных заболеваний. Применяет апппараты Морфиус 8 RF лифтинг игольчатый RF для повышения тонуса, упругости кожи лица и тела, методику М22 фотомоложения кожи лица, и для лечения купероза. Выполняет контурную пластику губ, биоревитализацию кожи лица, мезотерапию кожи лица и мезотерапию волосистой части головы.