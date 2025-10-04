В клинике «ЭстеДи» принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, к.м.н. Гетиа Тамара Борисовна — в октябре действуют скидки 04.10.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzquoUiBw

В отделении медицинской косметологии* клиники «ЭстеДи» ведут прием врачи-косметологи высшей категории с богатым опытом работы в индустрии красоты. Тут ценят заботу о красоте и здоровье и применяют индивидуальный подход абсолютно к каждой женщине. В работе используются исключительно современные и сертифицированные препараты.

Врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, к. м. н. Гетиа Тамара Борисовна

В клинике принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна. Она выявляет и лечит все кожные заболевания, такие как: псориаз, атопический дерматит, акне, себорейный дерматит и т. д.

Лечит «негормональными средствами».

Владеет удалением доброкачественных (в том числе сложных) новообразований на коже лица и тела радиохирургическим путём, на аппарате Сургитрон, Фотек, Лазером СО2. Владеет аппаратной косметологией Неоген для лечения всех кожных заболеваний. Применяет апппараты Морфиус 8 RF лифтинг игольчатый RF для повышения тонуса, упругости кожи лица и тела, методику М22 фотомоложения кожи лица, и для лечения купероза. Выполняет контурную пластику губ, биоревитализацию кожи лица, мезотерапию кожи лица и мезотерапию волосистой части головы.

Акция октября

Только в октябре вы можете получить консультацию у кандидата медицинских наук Гетиа Тамары Борисовны по новообразованиям на коже лица и тела:

  • осмотр + консультация + дерматоскопия (для определения характера новообразования) всего за 1000 рублей
  • длительность приема, осмотра дерматоскопом — не более 15 минут
  • удаление и лечение в эту стоимость не входит.

Также врачи-дерматокосметологи клиники «Эстеди» не только лечат все кожные заболевания, но и владеют методикой удаления доброкачественных новообразований радиохирургическим путём на аппаратах Сургитрон, Фотек, а также методом криодеструкции.

Доктора клиники «ЭстеДи» приглашают вас на:

  • контурную пластику губ
  • биоревитализацию кожи лица
  • мезотерапию кожи лица и волосистой части головы
  • плазмолифтинг
  • пилинги
  • инъекционные омолаживающие процедуры
  • лазерную эпиляцию
  • коллагенотерапию
  • программы по уходу за кожей лица
  • биостимуляцию
  • массаж лица
  • криотерапия
  • плацентарное омоложение

Записывайтесь на консультацию по телефону администратора: 8-916-009-62-22.

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515.
Сайт

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
Реклама
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру