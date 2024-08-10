Представляем нового врача-эндоскописта Гастроцентра — Константина Бондарева. Константин Александрович проводит гастроскопию, колоноскопию, установку гастробаллона. Стаж — 11 лет. Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возможны, когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании.
Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:
- гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника;
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии;
- врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом.
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