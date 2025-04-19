Успейте оставить заявку на следующий учебный год по направлениям:
- раннее развитие (с 2 до 4 лет)
- подготовка к школе (с 4 до 6 лет)
- английский язык (с 6 лет до 9 класса).
В центре особое внимание уделяют комфортной обучающей среде, поэтому у них:
- малочисленные группы до 7 человек
- индивидуальный подход к каждому ребёнку
- игровой формат занятий
- комплексный подход к обучению.
«Академия знаний» уже более 15 лет развивает малышей, помогает подготовиться к 1 классу и изучить английский язык. Педагоги — настоящие профессионалы, которые найдут индивидуальный подход к каждому ребенку и приведут его к устойчивым результатам.
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