В честь открытия центра детского инженерного творчества «Склад Ума» в корпусе 1841 — приглашают на знакомство 12.11.2025 Реклама ООО «СКЛАД УМА» ИНН:9726084127 erid:2Vtzquk29np

Создавать интерес к наукам — главная миссия центра. В связи с открытием локации открыт набор на специальный курс.

«Склад ума» создает детское научное сообщество в Зеленограде. На занятиях юные инженеры изучают, исследуют, экспериментируют, а также вместе ходят на профориентационные экскурсии в Зеленограде, знакомятся с экспертами в разных областях.

Приглашают детей от 5 до 11 лет и родителей в гости

15, 22, 29 ноября (суббота):

  • 11:00 — 12:30
  • 13:00 — 14:30
  • 15:00 — 16:30

Запись на открытие центра по ссылке: https://vk.cc/cRchXj

Вопросы можно задать через администратора:

Что вас ждет:

  • ваш ребенок соберет инженерную модель катапульты и проведет испытания на дальность полета различных снарядов
  • создатели центра расскажут о модулях занятий, а также о будущих экскурсиях и лектории с учеными
  • проведут семейные нейроигры в процессе чайной паузы
  • родителям предложат пройти тест на определение способностей и склонностей ребенка, чтобы определить путь к профессии будущего
  • гостей мероприятий открытия ждут специальные предложения и скидки

Адрес центра в Зеленограде: Панфиловский проспект, корпус 1841, 3 этаж.

Модули на 2025-2026 год:

  • основы инженерного творчества
  • 3D-моделирование
  • конструирование
  • строительство
  • химия
  • генетика
  • экосистемы
  • экологичное мышление и арт-переработка.

Выпускник МИЭТ, внук зеленоградских инженеров и учёных Артём Старовойтов создал Центр детского инженерного творчества «Склад Ума»:

  • центры открыты в Зеленограде, Звенигороде, Казани, Сыктывкаре
  • центр детского инженерного творчества является оператором программы «ТехноКаникулы» для ОЭЗ «Технополис Москва»

#СкладУма
