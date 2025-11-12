Создавать интерес к наукам — главная миссия центра. В связи с открытием локации открыт набор на специальный курс.
«Склад ума» создает детское научное сообщество в Зеленограде. На занятиях юные инженеры изучают, исследуют, экспериментируют, а также вместе ходят на профориентационные экскурсии в Зеленограде, знакомятся с экспертами в разных областях.
Приглашают детей от 5 до 11 лет и родителей в гости
15, 22, 29 ноября (суббота):
- 11:00 — 12:30
- 13:00 — 14:30
- 15:00 — 16:30
Запись на открытие центра по ссылке: https://vk.cc/cRchXj
Вопросы можно задать через администратора:
- WА/TГ 8-926-130-62-68
- сайт складума.рф
Что вас ждет:
- ваш ребенок соберет инженерную модель катапульты и проведет испытания на дальность полета различных снарядов
- создатели центра расскажут о модулях занятий, а также о будущих экскурсиях и лектории с учеными
- проведут семейные нейроигры в процессе чайной паузы
- родителям предложат пройти тест на определение способностей и склонностей ребенка, чтобы определить путь к профессии будущего
- гостей мероприятий открытия ждут специальные предложения и скидки
Адрес центра в Зеленограде: Панфиловский проспект, корпус 1841, 3 этаж.
Модули на 2025-2026 год:
- основы инженерного творчества
- 3D-моделирование
- конструирование
- строительство
- химия
- генетика
- экосистемы
- экологичное мышление и арт-переработка.
Выпускник МИЭТ, внук зеленоградских инженеров и учёных Артём Старовойтов создал Центр детского инженерного творчества «Склад Ума»:
- центры открыты в Зеленограде, Звенигороде, Казани, Сыктывкаре
- центр детского инженерного творчества является оператором программы «ТехноКаникулы» для ОЭЗ «Технополис Москва»
#СкладУма
