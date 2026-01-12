Для создания уюта продуманы важные детали: полноценное меню для взрослых и детей, включая завтраки, которые действуют весь день. Пока родители наслаждаются кофе или обедом, дети могут играть в специальном уголке. А еще в кофейню можно приходить с домашними животными.