Для создания уюта продуманы важные детали: полноценное меню для взрослых и детей, включая завтраки, которые действуют весь день. Пока родители наслаждаются кофе или обедом, дети могут играть в специальном уголке. А еще в кофейню можно приходить с домашними животными.
Концепция заведения строится вокруг простой идеи: важнее кофе — только люди, которые приходят его выпить.
Кофейня ждет своих первых гостей.
Георгиевский проспект, 27 к2 — Яндекс.Карты
Подробная информация о меню и режиме работы — в Telegram-канале: https://t.me/zdraste_zelpark
