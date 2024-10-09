13 сентября в ресторане БОРТ 305 состоялся грандиозный праздник по случаю годовщины открытия. Теперь ресторан приглашает вас отправиться в кругосветный гастрономический тур по самым ярким и колоритным странам «Ууу…летный fest»!
Каждые 2 недели вас ждет новое путешествие:
- обновленное меню с национальными блюдами стран
- колоритная атмосфера передающая культуру страны
- приглашенные «заморские» артисты каждую пятницу и субботу.
Предстоящие рейсы:
- 14.10 — 27.10 — Мексика
- 28.10 — 10.11 — Аргентина
- 11.11 — 24.11 — Индия
- 25.11 — 8.12 — Китай
- 9.12 — 22.12 — Марокко
- 23.12 — 12.01.2025 — Великий Устюг.
Адрес: Центральный проспект, к305.
Отправьтесь в улетный fest на борту 305!
Бронируйте столы заранее — количество мест ограничено: 8-499-455-51-55.
Узнать подробнее и следить за фестивалем вы можете в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм (запрещен в РФ)
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