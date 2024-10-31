Такого в городе еще не было! Ресторан «БОРТ 305» запустил уникальный этно-гастрономический фестиваль «Ууу…летный fest». Каждые 2 недели гости имеют возможность побывать в новой стране, познакомиться с их кухней и культурой. В это воскресенье закончилось путешествие в Мексику в рамках фестиваля.
Теперь ресторан отправляется в Аргентину до 10 ноября включительно.
Новые позиции в меню от шеф-повара уже доступны к заказу, а каждую пятницу и субботу с 19:00 гостей в ресторане будет ждать страстное танго и живая музыка (на этих выходных шоу-программа будет 2.11 и 3.11).
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