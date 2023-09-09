Что стоит знать о ЦКО МИЭТ?

Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.

Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.

По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.

Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.

В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.

Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные занятия.