На курсах ЦКО МИЭТ ребята учатся в небольших группах, поэтому каждый ученик хорошо знает других ребят и легко может подружиться с каждым из них! Осваивать материал и делится своими практическими достижениями в интереснее и веселее с другом.
- Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
- Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
- По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.
- Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
- В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.
Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные занятия.
Программирование:
- 7-10 лет — в Minecraft
- 11-13 лет — в Scratch
- 14+ лет — на C++ или Python
3D-моделирование:
- 7-10 лет — в Tinkercad
- 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender
Разработка компьютерных игр:
- 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D
Системное администрирование:
- 11+ лет
Графический дизайн:
- 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop
Создание сайтов:
- 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS
Видеомонтаж:
- 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas
Инженерно-конструкторское:
- САПР Компас 3-Д.
По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ. Это отличное начало для успешной карьеры в мире технологий!
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.
Каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрировать свой проект на конференции «Творчество Юных», призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.
Детали оплаты
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.
- Скидки за второй курс и последующие.
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.
Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.