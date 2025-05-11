Успеваемость падает к маю — это нормально. А что будет в сентябре? — До конца мая — спецтест по математике с индивидуальным разбором для 5-10 классов. 11.05.2025 Реклама ИП Должкевич Е.А. ИHH:504411587700 erid:2VtzqxJYp51