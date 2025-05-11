Проверим:
- Насколько готовы к будущему году
- Что западает — и что с этим делать
- Уровень мотивации и потенциала на экзаменах
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- 45 минут индивидуального разбора с опытным преподавателем
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