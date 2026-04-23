Медицинский персонал и уход.

Кроме того, компания готова предоставить оборудование высокого качества, необходимое для комфортного проживания и лечения вашего близкого.Предусмотрена аренда специализированных кроватей, предназначенных для организации качественного медицинского ухода за пациентами.

Характеристики медицинских кроватей:

• Прочность конструкции: изготовление из высокопрочных материалов, устойчивых к нагрузкам весом до 200 кг• Многофункциональность: регулировка наклона секций вручную или дистанционно с помощью пульта• Воздушная циркуляция: сетчатая поверхность обеспечивает вентиляцию пространства под матрасом и исключает образование пролежней• Безопасность: конструкция кровати предусматривает надежное удержание пациента и минимизирует риск травмирования

Осуществляется профессиональный уход и предоставляется надежное медицинское оборудование, обеспечивающее полноценный и комфортный быт ваших близких в любых условиях.Доверяйте здоровье родных профессионалам!

ВКонтакте: https://vk.ru/giftcareplusКонтактные номера:8-963-661-64-52, 8-915-498-51-56 — Алла Георгиевна8-985-068-29-52 — Андрей Борисович

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА