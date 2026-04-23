Услуги опытныx cиделок, кoторыe oбecпeчат вашим близким полный cпeктp необхoдимогo уxoда кpуглocуточнo или пoчаcовo в cтaционаpе или домa.
Мeдицинcкий пeрcoнaл oбладaет неoбxодимыми компетенциями и гoтов оказaть помощь пациeнтам всeх возрастов, включая престарелых и тяжелобольных, а также лежачих больных, нуждающихся в особенном внимании и поддержке.
• Обеспечение наблюдения и контроля состояния здоровья пациента• Проведение гигиенических процедур, массажа и лечебной физкультуры• Организацию правильного питания и приема лекарственных препаратов согласно предписаниям врача• Поддержание эмоционального комфорта пациента• А также спектр услуг, обговоренных в ходе разговора и составления договора
Услуги сиделки на дому — от 2 500
- Оказание услуг квалифицированных сиделок, суточных, почасовых, с проживанием, на дому
- Принимаем лежачих пожилых пациентов в наш стационар на дому, как на временное, так и на постоянное содержание
- Полное обеспечение и достойный уход
- Каждому пациенту индивидуальный подход
- Пациентам предоставляются многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами
Медицинский персонал и уход.
Кроме того, компания готова предоставить оборудование высокого качества, необходимое для комфортного проживания и лечения вашего близкого.Предусмотрена аренда специализированных кроватей, предназначенных для организации качественного медицинского ухода за пациентами.
Характеристики медицинских кроватей:
• Прочность конструкции: изготовление из высокопрочных материалов, устойчивых к нагрузкам весом до 200 кг• Многофункциональность: регулировка наклона секций вручную или дистанционно с помощью пульта• Воздушная циркуляция: сетчатая поверхность обеспечивает вентиляцию пространства под матрасом и исключает образование пролежней• Безопасность: конструкция кровати предусматривает надежное удержание пациента и минимизирует риск травмирования
Осуществляется профессиональный уход и предоставляется надежное медицинское оборудование, обеспечивающее полноценный и комфортный быт ваших близких в любых условиях.Доверяйте здоровье родных профессионалам!
