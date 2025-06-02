«Upgrade Shop» переехал — теперь он стал ещё круче:

просторный красивый салон

витрины с новыми и б/у iPhone — можно посмотреть и сразу забрать

свободная парковка прямо у входа — без суеты и кругов

удобная зона ожидания, стильный ресепшен и комфорт

фирменные вывески — легко найти.

Теперь «Upgrade Shop» — не просто сервис, а место, куда хочется возвращаться. Заходите в гости — покажут, расскажут, помогут с выбором или ремонтом.

Акция: пока вы привыкаете к новой локации, «Upgrade Shop» делает все ремонты по сниженным ценам.

Адрес: Зеленоград, корпус 2036

«Upgrade Shop» ждёт вас по новому адресу!

Телеграм: @upgrade_shop