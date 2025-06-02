«Upgrade Shop» переехал — теперь он стал ещё круче:
- просторный красивый салон
- витрины с новыми и б/у iPhone — можно посмотреть и сразу забрать
- свободная парковка прямо у входа — без суеты и кругов
- удобная зона ожидания, стильный ресепшен и комфорт
- фирменные вывески — легко найти.
Теперь «Upgrade Shop» — не просто сервис, а место, куда хочется возвращаться. Заходите в гости — покажут, расскажут, помогут с выбором или ремонтом.
Акция: пока вы привыкаете к новой локации, «Upgrade Shop» делает все ремонты по сниженным ценам.
Адрес: Зеленоград, корпус 2036
«Upgrade Shop» ждёт вас по новому адресу!
Телеграм: @upgrade_shop
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