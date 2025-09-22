«Мастер на все руки» — так отзываются о владельце мастерской в 11-м микрорайоне: обувь, ключи, техника и ателье — всё в одном месте.
Универсальная мастерская в корпусе 1131Е работает уже несколько месяцев. Здесь чинят обувь (ремонт любой сложности), затачивают ножи и коньки, изготавливают ключи, ремонтируют бытовую электронику — от пылесосов до телевизоров, а также принимают заказы на подгонку одежды.
Пока жители плохо осведомлены о существовании мастерской, говорит её владелец Юлиан — профессиональный модельер с 25-летним опытом.
Цены при этом вполне доступные: от 250 рублей за заточку ножей, 500 — за заточку коньков, 200 — за изготовление ключей, от 500 — за ремонт обуви, от 700 — за диагностику бытовой техники. Посетители отмечают, что цены ниже, чем в других мастерских.
«Я делала дубликат ключей, за пару минут уже всё было готово! Ещё у меня ручка дверная сломалась дома, но там только шурупчика не хватало — Юлиан бесплатно предложил мне подходящие. Однозначно вернусь сюда снова», — рассказала посетительница Елена.
Мастер уверен: чтобы выжить, нужна комплексность — один вид услуг не окупает аренду. Поэтому здесь готовы помочь и с мелочами (например, отдать нужную деталь бесплатно), и с нестандартными задачами.
Мастерская работает ежедневно: в будни — с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 19:00.
Телефон: 8-901-758-73-03 (Юлиан).
Адрес: корпус 1131Е.