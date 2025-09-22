«Мастер на все руки» — так отзываются о владельце мастерской в 11-м микрорайоне: обувь, ключи, техника и ателье — всё в одном месте.

Универсальная мастерская в корпусе 1131Е работает уже несколько месяцев. Здесь чинят обувь (ремонт любой сложности), затачивают ножи и коньки, изготавливают ключи, ремонтируют бытовую электронику — от пылесосов до телевизоров, а также принимают заказы на подгонку одежды.