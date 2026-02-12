Финская технология банных веников

Главная особенность веников Sauna-pro — способ их производства. После среза веток в тайге и других лесах в течение нескольких часов веник собирается вручную, помещается в специальную вакуумную упаковку и отправляется в шоковую заморозку. Благодаря этому сохраняется до 95% эфирных масел, тогда как у традиционных сухих веников этот показатель не превышает 10%. Свежезамороженные веники остаются мягкими, упругими и почти не осыпаются.

«Запах просто нереальный — открываешь пакет в парилке, и ощущение такое, будто ты оказался летом в лесу», — делятся покупатели.