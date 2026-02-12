Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда 12.02.2026 Реклама ИП Панова О.Н. ИНН:691504045366 erid:2VtzqwMdwCf

Компания Sauna-pro, более 15 лет выпускающая свежезамороженные веники по финской технологии, открыла базу в корпусе 607А. Оформив заказ, вы сможете забрать его по предварительной договорённости или оформить доставку с помощью сервиса Яндекс Go.

Финская технология банных веников

Главная особенность веников Sauna-pro — способ их производства. После среза веток в тайге и других лесах в течение нескольких часов веник собирается вручную, помещается в специальную вакуумную упаковку и отправляется в шоковую заморозку. Благодаря этому сохраняется до 95% эфирных масел, тогда как у традиционных сухих веников этот показатель не превышает 10%. Свежезамороженные веники остаются мягкими, упругими и почти не осыпаются.

«Запах просто нереальный — открываешь пакет в парилке, и ощущение такое, будто ты оказался летом в лесу», — делятся покупатели.

Просто в хранении и использовании

Веники можно хранить в морозилке домашнего холодильника. Ларь нужен только коммерческим баням при регулярных закупках.

Веники не требуют долгой подготовки: после вскрытия упаковки достаточно 3-5 минут — положить веник в холодную воду либо подержать над каменкой.

Веники можно использовать несколько раз: после первого применения достаточно стряхнуть веник от лишней влаги, убрать их в вакуумный пакет и поместить обратно в морозилку.

Какие веники представлены в ассортименте

Производитель Sauna-PRO предлагает берёзовые, дубовые, эвкалиптовые, пихтовые и веники из чайного дерева. Натуральные веники обладают выраженными оздоровительными свойствами: они стимулируют кровообращение, способствуют глубокому прогреванию мышц, очищению кожи и выведению токсинов. Эфирные масла, выделяющиеся при парении, улучшают дыхание, укрепляют иммунитет, оказывают расслабляющее и общеукрепляющее воздействие. Ароматы веников наполняют парную ощущением свежего лесного воздуха и способствуют полноценному отдыху и восстановлению организма.

Выгодное решение для бань и парных

Для коммерческих бань, саун и пармастеров свежезамороженные веники становятся инструментом повышения среднего чека и способом выделиться среди конкурентов. Это экслюзивный товар, который точно удивит как постоянных, так и новых клиентов.

Товары компании Sauna-pro — отличная замена обычным веникам для гостей, которые разбираются в качестве, ценят лечебные свойства товаров, здоровый отдых и яркие эмоции.

При оптовых заказах производитель предлагает выгодное уникальное предложение.

Уникальная упаковка — часть технологии

Брендированные вакуумные пакеты Sauna-PRO защищают веник от выцветания и потери аромата, сохраняют полезные свойства, делают продукт узнаваемым и защищают от подделок.

В ассортименте компании также представлены подарочные термо-пакеты для упаковки свежезамороженных веников. Это готовое решение для эффектного презента любителям бани. Теперь вы точно знаете, чем порадовать и удивить: банный веник шоковой заморозки от «Сауны Про» дарит насыщенный аромат, яркие эмоции и настоящее удовольствие от парной, превращая обычный поход в баню в запоминающийся ритуал.

Компания работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Самовывоз из корпуса 607А осуществляется по предварительной договорённости, это также возможно в субботу и воскресенье.

Сайт: https://saunapro.ru/

+7-905-549-80-03

Реклама
Реклама
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» с любимыми песнями из кинофильма привезут в Зеленоград: солистка шоу вошла в финал телепроекта «Голос» Новости
Группу по работе с современными цифровыми устройствами открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Спектакль о Фаине Раневской покажут 22 февраля в ДК МИЭТ: «это пронзительная история, которую хочется пересмотреть», — отзываются зрители Новости
Щуров заметили в 8-м микрорайоне — их не часто встретишь в Зеленограде Новости
Телевизионный сюжет о татарской культуре от клуба журналистики из Андреевки стал победителем всероссийского конкурса Новости
Снегопад и гололедица ожидаются в московском регионе 12-13 февраля Новости
Тысячи машин из Зеленограда парализуют соседнюю деревню Лугинино: жители жалуются на транзит через «жилую зону» и зимний коллапс Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт: организаторы принесут аутентичные предметы девятнадцатого века, а лучшие работы выставят в Культурном центре «Зеленоград» — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Мы запустили канал в мессенджере Max — и очень просим вас на него подписаться Новости
Деревня в миниатюре: зеленоградский мастер собрал макет из веточек и палочек Новости
Зеленоградский хор «Кантилена» завоевал высшую награду на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
Перелом шейки бедра у пожилых: новые методы лечения в Эль-клиник Реклама
Пассажиров «Ласточек» приглашают пройти опрос о питании в пути Новости
Александр Серов выступит 15 февраля в ДК МИЭТ: популярная уже 30 лет песня «Я люблю тебя до слез» завершит празднование Дня Святого Валентина Новости
Два «Вкусвилла» рядом не выдержали конкуренции: покупатели ушли в магазин получше Новости
Сугроб закрыл кнопку вызова зелёного сигнала на пешеходном светофоре — пользоваться почти невозможно Новости
У мигрантов в Солнечногорском округе обнаружили туберкулез — их выслали из страны Новости
Месяц подарков в клинике Biorise Зеленоград — в честь открытия клиники на улице Александровка, 6 Реклама
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Бытовка сгорела на стройке 22-го микрорайона Новости
«Талант Клуб» — пространство, где раскрываются способности детей! Реклама
Самовольные кладовки и пристройки в подъездах поручено снести во время ремонта Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Магазины «Я Сама» спешат порадовать нереальными скидками на пряжу Реклама
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Удаление доброкачественных новообразований в клинике «ЭстеДи» Реклама
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Этап первенства по лыжному туризму прошёл в Зеленограде Новости
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Сдают в аренду мини-погрузчик с полным комплектом навесного оборудования Реклама
Дети с кусачками вскрывали окно вентшахты в 11-м микрорайоне Новости
Около часа тратят жители Голубого, чтобы выехать из своего района. Причина: пробки и бездействие ГИБДД Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Предпоказ фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в зеленоградском кинотеатре Новости
«Зеленопарк» спросил своих посетителей, как они добираются до ТЦ — и получил волну негатива Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру