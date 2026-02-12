Компания Sauna-pro, более 15 лет выпускающая свежезамороженные веники по финской технологии, открыла базу в корпусе 607А. Оформив заказ, вы сможете забрать его по предварительной договорённости или оформить доставку с помощью сервиса Яндекс Go.
Финская технология банных веников
Главная особенность веников Sauna-pro — способ их производства. После среза веток в тайге и других лесах в течение нескольких часов веник собирается вручную, помещается в специальную вакуумную упаковку и отправляется в шоковую заморозку. Благодаря этому сохраняется до 95% эфирных масел, тогда как у традиционных сухих веников этот показатель не превышает 10%. Свежезамороженные веники остаются мягкими, упругими и почти не осыпаются.
«Запах просто нереальный — открываешь пакет в парилке, и ощущение такое, будто ты оказался летом в лесу», — делятся покупатели.
Просто в хранении и использовании
Веники можно хранить в морозилке домашнего холодильника. Ларь нужен только коммерческим баням при регулярных закупках.
Веники не требуют долгой подготовки: после вскрытия упаковки достаточно 3-5 минут — положить веник в холодную воду либо подержать над каменкой.
Веники можно использовать несколько раз: после первого применения достаточно стряхнуть веник от лишней влаги, убрать их в вакуумный пакет и поместить обратно в морозилку.
Какие веники представлены в ассортименте
Производитель Sauna-PRO предлагает берёзовые, дубовые, эвкалиптовые, пихтовые и веники из чайного дерева. Натуральные веники обладают выраженными оздоровительными свойствами: они стимулируют кровообращение, способствуют глубокому прогреванию мышц, очищению кожи и выведению токсинов. Эфирные масла, выделяющиеся при парении, улучшают дыхание, укрепляют иммунитет, оказывают расслабляющее и общеукрепляющее воздействие. Ароматы веников наполняют парную ощущением свежего лесного воздуха и способствуют полноценному отдыху и восстановлению организма.
Выгодное решение для бань и парных
Для коммерческих бань, саун и пармастеров свежезамороженные веники становятся инструментом повышения среднего чека и способом выделиться среди конкурентов. Это экслюзивный товар, который точно удивит как постоянных, так и новых клиентов.
Товары компании Sauna-pro — отличная замена обычным веникам для гостей, которые разбираются в качестве, ценят лечебные свойства товаров, здоровый отдых и яркие эмоции.
При оптовых заказах производитель предлагает выгодное уникальное предложение.
Уникальная упаковка — часть технологии
Брендированные вакуумные пакеты Sauna-PRO защищают веник от выцветания и потери аромата, сохраняют полезные свойства, делают продукт узнаваемым и защищают от подделок.
В ассортименте компании также представлены подарочные термо-пакеты для упаковки свежезамороженных веников. Это готовое решение для эффектного презента любителям бани. Теперь вы точно знаете, чем порадовать и удивить: банный веник шоковой заморозки от «Сауны Про» дарит насыщенный аромат, яркие эмоции и настоящее удовольствие от парной, превращая обычный поход в баню в запоминающийся ритуал.
Компания работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Самовывоз из корпуса 607А осуществляется по предварительной договорённости, это также возможно в субботу и воскресенье.
Сайт: https://saunapro.ru/
+7-905-549-80-03