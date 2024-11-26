Познакомьтесь с новой собой и обретите идеальное тело.
В пакете предложения вы получите:
- LPG массаж — 5 сеансов по 50 минут, который вернет вам легкость и сделает кожу более подтянутой и ровной
- липолиз — 5 сеансов по 50 минут, для борьбы с излишками жира
- прессотерапия с бандажным обертыванием — 1 час — для улучшения лимфодренажа и повышения упругости кожи
- кавитация — 3 сеанса по 40 минут — поможет избавиться от жировых отложений в труднодоступных местах
Всего за 20.000 рублей (вместо 32.600).
Но это ещё не всё! В качестве новогоднего подарка Студия LVS дарит вам аппаратный карбоновый пилинг лица, который подарит вашей коже свежесть и сияние.
Сделайте себе подарок на Новый год, который вы заслуживаете! Записывайтесь на процедуры и начните новый год с чувством уверенности и красоты.
Звоните для записи и информации! Места ограничены.
Номер для связи: 8-925-063-96-86
WhatsApp: https://wa.me/79250639686
Ссылка для самостоятельной записи: https://dikidi.net/798907
Адрес: ТК «Зеленоградский», 3 этаж, кабинет 322
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