Познакомьтесь с новой собой и обретите идеальное тело.



В пакете предложения вы получите:

LPG массаж — 5 сеансов по 50 минут, который вернет вам легкость и сделает кожу более подтянутой и ровной

липолиз — 5 сеансов по 50 минут, для борьбы с излишками жира

прессотерапия с бандажным обертыванием — 1 час — для улучшения лимфодренажа и повышения упругости кожи

кавитация — 3 сеанса по 40 минут — поможет избавиться от жировых отложений в труднодоступных местах

Всего за 20.000 рублей (вместо 32.600).



Но это ещё не всё! В качестве новогоднего подарка Студия LVS дарит вам аппаратный карбоновый пилинг лица, который подарит вашей коже свежесть и сияние.