Ролл «Шримп карри» — это пряный соус карри в сочетании с королевской креветкой — такой дуэт заставляет блюдо таять во рту. Просто невозможно пройти мимо!



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