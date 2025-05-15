Ролл «Шримп карри» — это пряный соус карри в сочетании с королевской креветкой — такой дуэт заставляет блюдо таять во рту. Просто невозможно пройти мимо!
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