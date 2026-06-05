Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%!
Когда цены растут почти на всё, особенно ценится место, где можно получить качественное лечение по выгодной цене.
С 1 июня по 31 июля в стоматологии «Никор» в корпусе 1613 в Зеленограде действуют специальные летние цены:
• скидки до 30% на всю терапевтическую стоматологию
• скидки 15% на ортопедическую стоматологию
• специальные условия на удаление зубов
• имплантация Osstem 36 200
• циркониевая коронка «под ключ» 35 000
• циркониевая коронка на имплант 45 000
Почему пациенты выбирают «Никор»:
— не экономим на материалах и оборудовании
— лечение проводят опытные врачи с большим практическим опытом
— сохраняем качество лечения при адекватной стоимости
Мы уверены, что хорошая стоматология не обязана стоить как премиальный автомобиль
Адрес: Зеленоград, корпус 1613
Сайт: nikor-n.ru
Запись на консультацию: +7-499-272-48-58
*Скидки не суммируются с другими акциями и специальными предложениями. Акция не является публичной офертой. Предложение действует только в клинике «Никор» в корпусе 1613.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.