Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%!

Когда цены растут почти на всё, особенно ценится место, где можно получить качественное лечение по выгодной цене.



С 1 июня по 31 июля в стоматологии «Никор» в корпусе 1613 в Зеленограде действуют специальные летние цены:



• скидки до 30% на всю терапевтическую стоматологию

• скидки 15% на ортопедическую стоматологию

• специальные условия на удаление зубов

• имплантация Osstem 36 200

• циркониевая коронка «под ключ» 35 000

• циркониевая коронка на имплант 45 000



Почему пациенты выбирают «Никор»:

— не экономим на материалах и оборудовании

— лечение проводят опытные врачи с большим практическим опытом

— сохраняем качество лечения при адекватной стоимости



Мы уверены, что хорошая стоматология не обязана стоить как премиальный автомобиль



Адрес: Зеленоград, корпус 1613

Сайт: nikor-n.ru

Запись на консультацию: +7-499-272-48-58



*Скидки не суммируются с другими акциями и специальными предложениями. Акция не является публичной офертой. Предложение действует только в клинике «Никор» в корпусе 1613.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.