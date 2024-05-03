Вас будут ждать такие представители пород, как: корниш-рекс, сфинкс, британская, шотландская, бурманская, абиссинская, шаузи (чаузи), мейн-кун, сиамская, бенгальская, ориентальная, экзотическая короткошерстная и многие другие!
На выставке вы сможете:
- погладить
- почесать
- покормить котиков кормом, который сможете приобрести на стойке администрации.
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Каждая кошка на выставке по-своему уникальна и прекрасна. Все животные привиты.
Всех ждут в гости!
Адрес: Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й километр, ТРЦ «Zеленопарк, 1 этаж, Вход D.
Выставка работает: с 2 по 26 мая, 10:00—22:00.
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