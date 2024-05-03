Уникальная контактная выставка супер-кошек — с 2 по 26 мая в ТРЦ «Зеленопарк» 03.05.2024 Реклама ООО «Мажор», ИНН:4703157796 erid:LatgC7wfC

Вас будут ждать такие представители пород, как: корниш-рекс, сфинкс, британская, шотландская, бурманская, абиссинская, шаузи (чаузи), мейн-кун, сиамская, бенгальская, ориентальная, экзотическая короткошерстная и многие другие!

На выставке вы сможете:

  • погладить
  • почесать
  • покормить котиков кормом, который сможете приобрести на стойке администрации.

Подпишитесь, чтобы не пропустить! https://vk.com/vystavkakoshek2

Каждая кошка на выставке по-своему уникальна и прекрасна. Все животные привиты.

Всех ждут в гости!

Адрес: Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й километр, ТРЦ «Zеленопарк, 1 этаж, Вход D.

Выставка работает: с 2 по 26 мая, 10:00—22:00.
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