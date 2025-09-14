Центр «Умитория», расположенный в корпусе 1553 в Зеленограде, объявил о запуске нового направления — онлайн-занятий иностранных языков с носителями. Теперь жители города могут учить английский, испанский и французский языки вместе с профессиональными преподавателями, которые говорят с аутентичными акцентами: британским, американским, испанским и французским.
Многие родители и взрослые задаются вопросом: зачем платить больше, если можно заниматься с русскоязычным преподавателем? Ответ прост: занятия с носителем языка позволяют быстрее и естественнее погрузиться в живую речь. Ребёнок или взрослый с первых минут слышит правильное произношение и узнаёт естественные обороты, которыми реально пользуются в странах изучаемого языка. Это не просто грамматика и слова из учебника — это культура общения, интонации и настоящая языковая среда.
Практика показывает, что занятия с носителем помогают быстрее преодолеть языковой барьер. Ученик перестаёт бояться ошибок и начинает использовать язык для реального общения. Постепенно формируется привычка думать на английском, испанском или французском, а значит — говорить становится намного проще.
Центр «Умитория» предлагает разные варианты занятий, чтобы каждый мог выбрать удобный формат.
- Для дошкольников
Короткие занятия по 30 минут, чтобы ребёнок не уставал, но при этом быстро привыкал к новой речи.
- Для школьников и взрослых
Индивидуальные и групповые уроки продолжительностью один час.
- Индивидуальные программы
Подбираются под цели ученика: подтянуть школьные оценки, подготовиться к экзаменам, развить разговорный навык для путешествий или улучшить деловой английский/испанский/французский.
Важно, что курсы можно синхронизировать с российской школьной программой — это помогает детям чувствовать себя увереннее на уроках и получать лучшие результаты.
- Индивидуальное занятие (1 час) — 2500 руб.
- Индивидуальное занятие (30 минут, для дошкольников) — 1700 руб.
- Групповое занятие — 1600 руб.
Для жителей Зеленограда действует специальное предложение — скидка 10% на первые два месяца занятий по промокоду #яиззеленограда.
Занятия проходят онлайн, что особенно удобно для жителей мегаполиса. Не нужно тратить время на дорогу: ребёнок может подключиться из дома, а взрослый — из офиса или даже в поездке. При этом сохраняется живая атмосфера общения: преподаватель и ученик видят и слышат друг друга, работают с материалами, выполняют задания и тренируют разговорную речь.
Телефон: 8-499-110-05-90
WhatsApp: wa.me/79957834320
Телеграм: t.me/umitoriaclub
Сайт: umitoria.ru
Вконтакте: vk.com/umitoria