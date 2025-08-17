Проводится набор:
- 1 класс — 2 места
- 4 класс — 2 места
- 5 класс — 2 места
- 6 класс — 1 место
- 8 класс — 1 место
- подготовка к школе
Запись на собеседование: на сайте.
Занятия проходят по советским учебникам, 3-4 раза в неделю, классы до 12 человек.
Ценности «Умитории»
- В основе обучения — интерес, ошибаться — это не страшно.
- «Нет» домашним заданиям «из-под палки».
- Ребёнок понимает, зачем ходит в школу, его ценят, понимают и слышат.
- В школе хорошо, как дома.
- Физическое и психологическое здоровье ребёнка.
- Учителя-наставники с горячей любовью к своему делу.
«Умитория» для вас, если:
- хотите, чтобы ребёнок сам выполнял домашние задания
- считаете, что ребёнку важно развиваться всесторонне, а не 24/7 сидеть за учебниками
- верите, что учиться можно с радостью и в удовольствие
- вам важно, чтобы ребёнок нашёл себя, умел общаться и проявляться.
«Умитория» — пространство комплексного развития, где детям интересно, комфортно и по-настоящему важно быть собой.
Телефон: 8-499-110-05-90
WhatsApp: https://wa.me/79191004322
Сайт, Телеграм, Телеграм, Вконтакте
Адрес: Зеленоград, корпус 1553
