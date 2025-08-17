«Умитория» (ранее «СО-Знание») проводит набор в семейные классы 17.08.2025 Peклама Огаркова А.А. ИHH:773570147043 еrid:2VtzqxZ2thF

Проводится набор:

  • 1 класс — 2 места
  • 4 класс — 2 места
  • 5 класс — 2 места
  • 6 класс — 1 место
  • 8 класс — 1 место
  • подготовка к школе

Запись на собеседование: на сайте.

Занятия проходят по советским учебникам, 3-4 раза в неделю, классы до 12 человек.

Ценности «Умитории»

  • В основе обучения — интерес, ошибаться — это не страшно.
  • «Нет» домашним заданиям «из-под палки».
  • Ребёнок понимает, зачем ходит в школу, его ценят, понимают и слышат.
  • В школе хорошо, как дома.
  • Физическое и психологическое здоровье ребёнка.
  • Учителя-наставники с горячей любовью к своему делу.

«Умитория» для вас, если:

  • хотите, чтобы ребёнок сам выполнял домашние задания
  • считаете, что ребёнку важно развиваться всесторонне, а не 24/7 сидеть за учебниками
  • верите, что учиться можно с радостью и в удовольствие
  • вам важно, чтобы ребёнок нашёл себя, умел общаться и проявляться.

«Умитория» — пространство комплексного развития, где детям интересно, комфортно и по-настоящему важно быть собой.

Телефон: 8-499-110-05-90
WhatsApp: https://wa.me/79191004322

Сайт, Телеграм, Телеграм, Вконтакте

Адрес: Зеленоград, корпус 1553
Реклама
Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
© 1997–2025 Зеленоград.ру